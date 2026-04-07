Na društvenim mrežama pojavila se priča koja je mnoge šokirala – porodica iz Istre tvrdi da ih je majstor za grejanje prevario za veliki novac, a radovi nikada nisu ni započeti.

Prema njihovim rečima, sve je počelo kao sasvim običan dogovor. Majstor je izašao na teren, pregledao situaciju i ubrzo poručio da je obezbedio kompletnu opremu i da može da krene sa radovima. Nakon toga, porodica mu je uplatila dogovoreni iznos, verujući da je posao već u toku.

Međutim, ubrzo su krenula odlaganja.

Majstor je iz dana u dan nalazio nova opravdanja – čas nema materijala, čas je zauzet drugim poslom, pa se pojave zdravstveni problemi ili problemi sa isporukom. Obećanja su se nizala, ali ni majstor ni oprema nikada nisu stigli na adresu.

Kada su tražili novac nazad – usledio šok

Posle dužeg čekanja, porodica je zatražila povraćaj novca. Majstor je pristao i obećao uplatu u kratkom roku, ali se to nije desilo.

Umesto novca, stizale su nove poruke i nova opravdanja.

Situacija je kulminirala kada su najavili da će slučaj prijaviti policiji. Tada je majstor priznao da je novac potrošio i zatražio dodatno vreme da vrati dug. U jednoj poruci čak je naveo da nije jedini slučaj i da je na sličan način oštetio još ljudi.

Upozorenje svima: Oprez pre nego što platite unapred

Ova priča izazvala je veliku pažnju na internetu i mnogi je vide kao ozbiljno upozorenje.

Stručnjaci savetuju da se u ovakvim poslovima nikada ne uplaćuje novac bez jasnog ugovora, proverenih preporuka i precizno definisanih rokova.

Jer, kako pokazuje ovaj slučaj – jedna pogrešna odluka može vas skupo koštati.