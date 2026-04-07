Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je njegova migraciona politika jasna i čvrsta i da neće dozvoliti nelegalne migracije.

- Nećemo dozvoliti da se ovde učvrste nelegalne migracije. Sa patriotskom vladom, nastavićemo da štitimo naše granice - naveo je Orban na "Iksu".

On je dodao da se prilikom donošenja odluke o podizanju ograde na mađarskoj granici konsultovao sa lokalnim stanovništvom, crkvenim liderima sa iskustvom u suživotu hrišćana i muslimana, kao i sa muslmanskim prijateljima.

Orban je rekao da je od svih dobio podršku da zaustavi nelegalne migrante na ovaj način.