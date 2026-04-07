Grupa Magla bend je sinoć održala koncert u Sava centru, a frontmen Vladan Savić priredio je nezaboravnu žurku mnogobrojnoj publici, ali i scenu koju će svi pamtiti.

U jednom trenutku je na bini došlo do vrelih scena. Naime, Vladana Savića su žene na bini skinule, te je ostao samo u donjem vešu, a zatim su ga ponovo obukle.

Sve je iz prvog reda posmatrala njegova supruga koja je bila među najveselijima, a u jednom trenutku je pevač sišao sa bine i poljubio je.

"Grlim drveće"

Podsetimo, u intervjuu koji je dao pred početak koncerta Vladan je otkrio da ima nesvakidašnje navike.

- Ne pratim Pinkove zvezde, ja u dnevnoj sobi nemam TV, tu mi stoji cveće koje redovno zalivam. Ne pratim ni socijalne mreže. Volim da pričam sa cvećem, da ga mazim, obrišem listove, da obrišem listove korom od banane. Grlim drveće, grlio sam drvo pre sedam, osam godina u šumi, obožavam prirodu, bio sam bos, taj momenat me je podsetio na prvi poljubac. Kada sam u prirodi, dobijem naboj emocija i dobro se isplačem. Stvarno je prijatno, probajte nekada.

