Dino Bešlić, sin Halida Bešlića oglasio se bolnom porukom na jedan od tužnijih dana za porodicu.

Naime, danas se navršava tačno šest meseci otkako je preminuo legendarni Halid Bešlić.

Pevačev naslednik je sada objavio fotografiju svog oca i dodao emotivnu poruku.

- Tata, danas je šest meseci otkako si se preselio na drugi svet, a nadam se bolji od ovog. Znaj da nam fališ mnogo. Svakog dana fališ sve više. Nedostaješ nam mnogo, bogami. Znaš, svaki dan očekujem da me nazoveš i pitaš samo "džesi". Volim te, tvoj Dino - napisao je on.

Podržao reprezentaciju

Podsetimo, Dino je nedavno emotivnim rečima opisao da prvi put nakon smrti oca i saznanja da mu je majka teško bolesna oseća neopisivu sreću, a do toga je doveo plasman fudbalera Bosne i Hercegovine na Svetsko prvenstvo

- Posle smrti tate u ovih šest meseci i bolesti moje majke ovo mi je prva radost. Znam samo da bi on bio ponosan na vas, jer znam koliko mu je značila Bosna i Hercegovina koju je voleo neizmerno. Hvala vam, naša reprezentacijo. Hvala, momci, što ste rem doneli radost braće. Globalno veliki respekt i poštovanje. Dino Bešlić - napisao je on.

