Milovan Ilić Minimaks je svojevremeno ugosto Svetlanu Cecu Ražnatović i Jelenu Karleušu u istoj emisiji.

Ceca je tada došla u belom miniću i to samo 29 dana nakon rođenja ćerke Anastasije, koja je bila u publici zajedno sa bratom Veljkom koji je tada ima 18 meseci i 14 dana.

Jelena je ušetala u crnoj kratkoj suknji i topiću, sa frizurom sa kakvom je danas možemo teško zamisliti, a tada je istakla da ju je sama napravila.

Njih dve su sele jedna prekoputa druge, a sve vreme su se smeškale i upućivale jedna drugoj komplimente.

"Karleuša je lepa"

Ipak, ono što je sve tada oduševilo jeste trenutak kada je Veljko poručio Karleuši da je lepa.

- Je li, Veljko, šta ti kažeš za ovu tetu? Je l' lepa Jelena? - pitao je voditelj.

- Lepa - odgovorio je Cecin sin.

