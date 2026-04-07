Pevačica Lepa Brena iznenadila je deo fanova u rodnoj Tuzli svojim postupkom, jer nije želela da se fotografiše sa njima.

Brena je održala koncert u tamošnjoj dvorani "Mejdan". Uoči nastupa prošetala je gradom i posetila jednu ćevabdžinicu, kao i lokalni kafić, gde ju je uslikao jedan bosanskohercegovački portal.

Pevačica je, prema tvrdnjama očevidaca, primećena u bašti lokala, gde je jasno stavila do znanja da ne želi fotografisanje niti kontakt sa fanovima.

Na pokušaje da joj priđu reagovala je odmahujući rukom, a pojedinima je poručila da želi mirno da popije kafu.

"Pokazala je pravo lice", "Umesto da se javi i popriča sa sugrađanima, ona glumi zvezdu", "Strašno, tome se od Brene nisam nadao", "Ne mogu da verujem da se tako ponaša među svojima" - bili su samo neki od komentara.

Završila u suzama zbog pokojnog Popovića

Dokumentarna emisija posvećena liku i delu estrtadnog maga Saše Popovića bila je nedavno emitovana na televiziji.

Ceo projekat realizovao se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi.

U njemu su njegovi prijatelji i saradnici govorili kako o Saletu, tako i o situacijama iz njegovog života.

- I kada nam je bilo najteže, uvek smo se dogovarali da moramo da idemo dalje - pričala je Brena sa suzama u očima.

