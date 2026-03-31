Direktor i vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, objavio je da će danas zvanično biti prekinuta saradnja sa BH Telekomom.

Nakon punih 13 godina Mitrović je presekao, a tim povodom se oglasio na Instagramu i poslao oštru poruku.

- Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja između Pinka i BH Telekoma! Posle 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je doneo odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosečna mesečna pretplata servisa BH Telekoma “Moja TV” iznosi oko 50 maraka mesečno, verujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god! - napisao je Mitrović i dodao:

- U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom, to će se tek videti! Uradio sam sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju celekopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosečni udeo naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala - naveo je on i još dodao:

"Ostaću veran publici u BiH"

- Ako biste ove brojeve primenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima, došli biste do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika! Zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu, takođe ostaje da se vidi! Ovog trenutka sam siguran da će ova poslovna odluka BH Telekoma napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 meseci, ali živi bili pa videli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspešne saradnje, a Pink će ostati veran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna rešenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe - ističe Željko Mitrović.

