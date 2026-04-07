Pop zvezda Jelena Karleuša prijavila je nedavno bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u porodičnu vilu na Dedinju u kojoj živi sa ćerkama Atinom i Nikom, gde je intervenisala policija, a kako se saznaje, Tošić je prilikom posete zamenio brave na vratima vile.

Kako je eksluzivno za Alo! rekla, nemila situacija dogodila se nakon što je sa ćerkama otputovala na odmor.

- Istina je. U Dubaiju sam sa svojim ćerkama odakle sam i kontaktirala policiju - rekla je Kareluša za Alo.

Nedugo zatim oglasio se i Tošić, koji je kratko rekao da neće davati izjave, te da ne razume zbog čega je prijavljen s obzirom na to da boravi u svojoj kući.

Razvod Tošića i Karleuše, usledio je tri godine nakon smrti pevačicine majke Divne, koja je ćerku podržavala u svim životnim odlukama, pa i u onoj da se uda za nekadašnjeg fudbalera.

Prilikom učešća u rijalitiju davne 2012. godine, Divna je izgovorila o zetu ono što se malo ko usudio, a njene reči nekoliko godina kasnije potvrdiće i sama Jelena Karleuša.

Te 2012. godine Divna je učestvovala u rijalitiju "Akademija debelih", a u jednom trenutku kamere su je snimile kako se Zorici Marković poverava da je njen zet Duško "švaleraš neviđeni".

Zorica joj je tada prenosila šta je jedan "nepogrešiv" vidovnjak rekao o njenoj ćerki, i predvideo joj brak u Americi sa jednim bogatim i poznatim muškarcem.

Jelena je nakon toga izjavila da su te izjave obična izmišljotina i da tako nešto nigde nije emitovano. Međutim, kada je snimak osvanuo na internetu, Karleuša je iznela tvrdnje da je prilog zlonamerno izmontiran, a nakon toga je sve obrisala sa svog naloga na Tviteru.

