žMoguća ostavka gubernatora Belgorodske oblasti Vjačeslava Gladkova razmatra se u ruskim vlastima, a do nje bi moglo da dođe i pre izbora zakazanih za septembar 2026. godine, prenose mediji.

Prema navodima lista Vedomosti, Gladkov bi mogao da napusti funkciju i pre početka izborne kampanje, iako mu lični rejting i dalje ostaje visok.

Kao jedan od glavnih razloga za takav scenario, izvori medija navode pad kvaliteta života u regionu, koji je poslednjih godina pod snažnim pritiskom zbog bezbednosne situacije i učestalih napada.

Pad kvaliteta života uprkos visokom rejtingu

Iako Gladkov, prema tim navodima, i dalje ima solidnu ličnu podršku među građanima, situacija u Belgorodskoj oblasti očigledno izaziva sve više nezadovoljstva.

Pitanje svakodnevne bezbednosti, stabilnosti i funkcionisanja sistema upozoravanja postalo je jedno od ključnih u regionu koji se nalazi blizu granice i koji je često izložen napadima bespilotnim letelicama.

Gladkov ranije ukazivao na probleme tokom napada dronovima

Gladkov je ranije javno govorio o problemima sa operativnim obaveštavanjem stanovništva tokom napada bespilotnih letelica.

On je ukazivao da blokada Telegrama otežava pravovremeno informisanje građana, a kritikovao je i platformu MAX zbog toga što nema push obaveštenja.

Zbog toga se pitanje efikasnosti kriznog reagovanja i komunikacije sa stanovništvom sve češće pojavljuje kao jedna od važnih tema u Belgorodskoj oblasti, dok medijski navodi o mogućoj smeni dodatno podgrevaju spekulacije o promenama u regionalnom vrhu.