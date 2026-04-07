Blokaderi su potpuno skrenuli s' uma. Naime, poznati blokaderski tvitreraš koji objavljuje postove pod pseudonimom "Kristal Met Dejmon" podelio je na Iks-u poruku u kojoj se, verovali ili ne, navodi da je "predsednik Vučić zamenjen robotom".

-Postoje indikacije da su Kinezi u saradnji sa Željkom Mitrovićem i njegovim istraživačkim centrom u Šimanovcima napravili savršenu repliku predsednika Vučića i zamenili ga prilikom njegove posete konferenciji za veštačku inteligenciju u Indiji. Cilj zamene je totalna kontrola Srbije od strane svetskih sila. On nije jedini zamenjeni političar u svetu, ali njegov Robot jeste najbolji model do sada. Ipak, možete primetiti da nema skroz ljudske pokrete i ponašanja ako pažljivo gledate njegove nastupe. Za sada se ne zna gde je pravi Vučić. Meni je ovo poslao prijatelj. Podeli i ti tvojim kontaktima - navodi se u ovoj objavi.

Zamislite da ovakvi vode Srbiju....