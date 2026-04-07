Bojana Marovića život je često stavljao u iskušenja kada je iz rodne Crne Gore došao u Beograd i počeo da gradi muzičku karijeru.

Kako je jednom prilikom otkrio, živeo je daleko od luksuza. U nedostatku novca jeo je ostatke tuđih sendviča, a kući dolazio tužan i depresivan.

- Kad sam došao u Beograd dočekao me je horor. Dočepali su me se menadžeri i onda su me tako pljačkali, da sam recimo na Akademiji jeo sendviče iza drugih ljudi koliko sam bio gladan, a uveliko sam bio na televiziji, zvezda, autogrami, slikanje i sve. Kući sam išao depresivan i nikakav, samo zato što to nije svet kakav sam zamišljao. Radio sam non-stop, koncerti, svirke, a kad dođem kući nisam imao ništa, ni centa, sve su uzimali za sebe. Otimali su i onda pričali razne priče. Drago mi je što ti ljudi više nisu menadžeri i što ni jednog klinca više neće unesrećiti - ispričao je Bojan Marović.

"Od stresa mu je opadala kosa"

Pevač je zatim ispričao i da je od stresa počeo da gubi kosu

- Vozim se na svirke nekim besnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Samo sam jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta. Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega. Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više nisam znao ni gde se budim ni u kom sam gradu. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam - rekao je Bojan za K1.

