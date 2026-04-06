Pevač Aca Živanović je godinama deo javne scene, a iako je blizak sa brojnim kolegama, retko ga viđamo na gradskim dofađajima.

Sada je progovorio o svojoj karijeri, te otkrio zašto se drži podalje od svetala reflektora.

- Estrada donosi nemire, nervoze i razna odricanja, a ja se trudim da mi ništa ne trpi, ni posao, a pre svega porodica. Trudim se da budem prisutan, ali nemam da ponudim previše toga da bih se stalno pojavljivao u medijima. Ima dosta kolega koji se stalno pojavljuju, smatraju da je dobro kad se piše, pa šta god, ali ja ipak bira koliko se pojavljujem i gde. Radim jako dugo, bilo je svega i svačega na nastupima, razna iskustva. Nikad neće neki ozbiljan kriminalac da vadi pištolje, nego neki manje bitni ljudi koji to moraju da urade da bi bili važni. Izvade tako pištolj, pa onda dobiju batine od obezbeđenja - rekao je Aca, pa se prisetio neprijatne situacije koja mu se desila na tezgi sa pokojnim kolegom.

- Cela Evropa je brujala o jednoj situaciji na nastupu kada sam bio sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Jedan Turčin je pucao u diskoteci, posle je pucao na parkingu, ali kad je dobro obezbeđenje, nemamo mi šta da se mešamo. Danas je to često, tih godina je sve bilo drugačije. Klinci su drugačiji danas, ne prave mnogo probleme, osim ako se malo pobiju. Taj noćni život je bio mnogo luđi pre otprilike 15t godina. Sad svi šište i vrište, ali nije to toliko opasno - rekao je Živanović.

"Zorica nije okej"

Aca je kratko progovorio i o Zorici Brunclik o čijem zdravstvenom stanju se ne zna mnogo.

- Čuo sam da Zorica nije okej, ali ne znam tačno sve detalje. Ne bih o tome da pričam - tvrdi Aca.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: