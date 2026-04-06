Uprkos relativnom smirenju, eskalacija sukoba oko američko-izraelskog napada na Iran će se samo intenzivirati, što ne isključuje mogućnost da agresor, u očaju, pribegne primeni nuklearnog oružja, kaže poslanik Državne dume Rusije Oleg Matvejčev.

- Moglo bi se ispostaviti, ako Tramp počne svuda da trubi o ukidanju blokade Ormuskog moreuza, ili kopnenoj invaziji i to ne uspe, a da Iran nanese značajnije udarce Izraelu, da tada Trampov poraz u ratu postaje očigledan svima, čak i njegovim pristalicama. U tom slučaju nuklearno oružje je jedini argument koji će mu preostati - primetio je Matvejčev.

On upozorava da bi SAD ili Izrael mogli da upotrebe nuklearnu bombu.

- Ovo je veoma izgledno za šest meseci ili godinu. Dakle, nešto ovako bi moglo da se dogodi ove godine. U tom slučaju, to bi takođe prouzrokovalo ogromnu moralnu štetu ovoj koaliciji - kaže Matvejčev.

To bi bio zločin protiv čovečnosti, koji bi kraju kulminirao nekim novim Nirnberškim procesom. Nažalost, sve se kreće putem eskalacije, upozorio je Matvejčev.

On upozorava da zatišje koje vidimo znači da se obe strane spremaju za novu bitku jer "nema ni govora o pregovorima".