Zbog narušenog zdravlja i operacije Zorica Brunclik je prinuđena da napravi pauzu, dok je njeno mesto u žiriju privremeno zauzeo suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Ipak, prema njegovim rečima, Zorica se oseća dobro i pomno prati sve što se dešava u takmičenju, iako trenutno nije u studiju.

"Zorica je dobro, jeste", rekao je Kemiš u emisiji, a potom joj javno uputio emotivnu poruku:

"Volimo te! Ona nas prati sada na striming platformi!"



Podsećanja radi, Zorica je nakon operacije najpre bila pod nadzorom lekara u KBC "Dragiša Mišović", a potom je lečenje nastavila u Kliničkom centru Srbije. Na kućno lečenje puštena je 24. marta, pošto je utvrđeno da posleoperativni tok protiče stabilno.

Dugo ćutanje

Zorica Brunclik se nije oglašavala na društvenim mrežama, a ni za medije sve ovo vreme, a poslednji intervju koji je objavljen na njenoj zvaničnoj Instagram stranici bio je u studiju Pinkovih zvezda gde je govorila o optužbama na njen račun da je stroga kada su u pitanju kandidati.

-S obzirom na sastav u kome se nalazim, ispada da sam nepristupačna i stroga.Ovakva sam bila i biću u svim formatima u kojima sam član žirija. Nismo se samo raspustili mi kao nacija, već i kandidati, ali kod mene mora da se zna kako ko treba da se odnosi prema kome - bila je izričita Zorica u decembru prošle godine, a zatim je istakla da društvene mreže ne prati, te da ih i ne koristi, pa samim tim nije izložena negativnim komentarima.

-Nemam telefon, tek kada prođe neko vreme, meni saopšte lepe komentare, ove ružne mi ne govore, ali i ne zanimaju me uopšte- zaključila je pevačica kojoj na licu nije mogao ni da se nasluti zdravstveni problem.

