Roker Đorđe David danas je došao na snimanje nove emisije "Zvezde Granda", a tom prilikom je pričao o trenutnom takmičenju i kandidatima, a potom se dotakao i privatnih stvari, ispričavši jedno od najtežih saznanja u svom životu.

U poslednjoj emitovanoj emisiji najemotivniji trenutak bio je kada je Dragan Kojić Keba u studiju zaplakao zbog pesme koja govori o majci.

Tom prilikom ga je Đorđe tešio, a situacija ga je podstakla da otkrije koliko je ranjiv i koja ga pesma posebno pogađa.

-Keba se rasplakao jer je bila pesma o majci i bukvalno je doživeo emotivni raspad u roku od deset sekundi. To nisam skoro video, što dokazuje da svi mi i te kako slušamo i sa tim klincima osećamo emociju i navijamo za njih. Sebi često dozvolim da se rasplačem. Mene pesma koju sam čuo 15 hiljada puta, kad je ponovo pustim, opet raspadne. To je pesma "How Come, How Long". Doživim emotivni udar svaki put kad je čujem - istakao je on.

Sestra mu bila maltretirana

Kako je otkrio, ta numera je namenjena ženama, a njega posebno dira jer oslikava sudbinu njegove sestre.

-To je priča protiv muških, tih animalnih nastupa prema ženama, protiv agresije prema ženama, i ja to u svojoj glavi doživljavam jako emotivno, pogotovo zbog sestre koja je bila razvedena od čoveka koji ju je fizički zlostavljao. Kada sam to saznao, nastao je karambol i usledio je razvod - priznao je reper, te nastavio:

-Ali to su stvari koje meni nikada neće biti jasne, da muškarac može biti toliko slab da digne ruku na ženu. To sa sestrom se desilo davno, oni su to krili od mene jer sam čovek koji u takvim situacijama momentalno reaguje agresivno. To sam i tad uradio - ispričao je za Blic.