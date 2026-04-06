"Kijevski režim je ciljano napao objekte međunarodne kompanije za transport nafte Kaspijski cevovodni konzorcijum (CPC) kako bi naneo maksimalnu ekonomsku štetu njenim najvećim akcionarima: energetskim kompanijama iz Sjedinjenih Američkih Država i Kazahstana", saopštilo je Ministarstvo, prenosi Sputnjik.

U noćašnjem napadu je oštećen naftovod za jednotačkasto privezivanje i mesto za utovar/istovar, a četiri rezervoara za skladištenje nafte su se zapalila.

Ministarstvo je kao cilj napada navelo destabilizaciju svetskog tržišta ugljovodonika i prekid isporuka naftnih derivata evropskim potrošačima, kao i nanošenje maksimalne ekonomske štete najvećim akcionarima KTK - energetskim kompanijama iz SAD i Kazahstana.

Osim toga, oštećena je i civilna infrastruktura Novorosijska, uključujući privatne i višespratne stambene zgrade, povređeni su civili, među kojima ima i dece.

Kaspijski naftovodni konzorcijum predstavlja najveći pravac transporta nafte iz Kaspijskog regiona ka svetskim tržištima.

Naftovod dužine više od 1.500 kilometara povezuje nalazišta u zapadnom Kazahstanu sa morskim terminalom u Novorosijsku.

Konzorcijum okuplja najveće kompanije energetskog sektora iz Rusije, SAD, Kazahstana i više zemalja Zapadne Evrope, uključujući i američku kompaniju Ševron.

U novembru prošle godine, morski terminal KTK kod Novorosijska već je bio meta napada bespilotnim letelicama, kada je oštećen uređaj za daljinsko privezivanje.

Njegova dalja eksploatacija tada je obustavljena, a utovar nafte privremeno prekinut.

Nakon tog napada, izvoz nafte je hitno preusmeren na alternativne pravce.

Do kraja januara ove godine KTK je u rad pustio novo pristanište, kao zamenu za oštećeno, ali je Kazahstan izgubio oko 480.000 tona nafte.