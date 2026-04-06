Muzička legenda Zdravko Čolić sinoć je održao spektakularni koncert u Zetri, gde ga je iz publike bodrila ćerka Una koju retko imamo prilike da vidimo u medijima.

Starija ćerka čuvenog pevača objavila je snimak interesantnog momenta sa ocem koji je oduševio sve. Naime, Čolina naslednica bila je pored bin,e a pevač joj je prišao u jednom trenutku sa osmehom na licu, zatim je prstom pokazao ka njoj i zapevao za nju i društvo što ju je potpuno raznežilo.

Una je to ovekovečila kratkim snimkom, dodavši emotikon srca.

U drugom storiju smo mogli da je vidimo kako pozira za selfije. U kadar je upala i skupa torba poznatog stranog brenda, a Una na sebi ovog puta nije imala mnogo mejk-apa.

Spremna za udaju

Kako se saznaje, Unin izabranik vodi unosan biznis, a ima i lokale koje izdaje.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za "Informer".

BONUS VIDEO: