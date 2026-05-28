Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavljajući diplomatske aktivnosti obišao je danas u Šangaju Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, mesto na kojem su, kako je naveo, pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta.

Tom prilikom, predsednik Vučić je uporedio jednu fotografiju Šangaja pre 36 godina i kako izgleda danas.

- Pogledajte, bukvalno neverovatno! Kao da gledate Beograd na vodi. Pre 36 godina ništa, a danas jedan od najboljih gradova na svetu - rekao je on.

Zvaničnu posetu predsednika Srbije možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO