Emir Habibović je nedavno izgubio psa, te hitno zatražio pomoć u pronalaženju.

Njegov pomeranac po imenu Leo je nestao, a o ovom slučaju je brujao ceo region.

Folker se oglasio na svom Instagram profilu i istakao da onome ko ga pronađe sledi nagrada od 5.000 evra.

"Ništa se ne može sakriti"

- Nestao pomeranac. Odaziva se na Leo. Leo je moj. Molim vas, širite ovo. Sledi novčana nagrada ako se nađe broj. Leo je izgubljen u Starom Baru - napisao je Emir, pa dodao:

- Leo je moj. I svaka dokumentacija za njega, tako da ko god ga nađe neka se javi lepo i biće nagrađen sa moje strane. Ako se ne javi, Bar je mali grad i ništa se ne može sakriti - poručio je Habibović na svom Instagramu.

