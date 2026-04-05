Kako javljaju nemački mediji, mladić (22) pronađen je mrtav nakon policijske potere za automobilom marke "reno", plave boje, koji je bežao patroli.

Policajci su u noći između subote i nedelje pokušavale da zaustave automobil u kojem su bila tri mladića, ali se vozač oglušio o naredbe i krenuo je da beži.

Negde oko 1 sat iza ponoći, automobil je skrenuo u slepu ulicu, a vozač je potom okrenuo automobil i tom prilikom udario u policajku. Potom je dodao gas i krenuo da vozi direktno ka policajcima koji su blokirali put, nakon čega su pripadnici policije otvorili vatru.

Prema navodima Bild-a, jedan metak je pogodio šoferšajbnu vozila i na vetrobranskom staklu jasno se vidi rupa od metka u visini volana.

Vozač je izdahnuo na licu mesta, dok je mladić (19) koji je sedeo na zadnjem sedištu povređen, ali stepen njegovih povreda nije poznat. Suvozač (23) ostao je nepovređen. Bild javlja da su na vozilu slomljena i bočna stakla, ali u ovom trenutku nije jasno da li su stakla uništena u pucnjavi ili na drugi način.

Stanovnici okolnih ulica rekli su za Bild da su tokom noći čuli četiri do pet pucnjeva. Ne mogu to tačno da kažu jer su se probudili iz dubokog sna. Ubrzo nakon toga čule su se sirene.

Tužilaštvo u Sarbrikenu preuzelo je istragu. Za sada je, pozivajući se na istragu koja je u toku, saopštilo vrlo malo detalja, na primer koliko je tačno hitaca ispaljeno. Prema informacijama BILD-a, policajka koju je udarilo vozilo je lakše povređena i već je napustila bolnicu.

Tužilaštvo do sada nije saopštilo razlog pokušaja zaustavljanja vozila. Takođe nema dodatnih detalja o putnicima plavog Renoa.

U nedelju pre podne forenzičari su i dalje na mestu događaja i prikupljaju dokaze. Slepa ulica je ograđena paravanima. Plavi Reno se i dalje nalazi na licu mesta, kao i druga policijska vozila.