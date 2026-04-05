Meštani za beogradski medij navode da je glavno gasno čvorište samo 20 km udaljeno od mesta na kom je pronađeno četiri kilograma eksploziva.

Eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.

Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. Navodno, u rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.

Od jutros policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit, a pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha zbog eksplozivnih naprava, koje su pretile da ugrože gasni tok koji spaja Srbiju i Mađarsku.

Boško Vidović meštanin Vojvode Zimonjića objašnjava da je 20 kilometara odavde glavno gasno čvorište.

- Ceo sever bi bio ugrožen da je eksplodiralo. Hvala Bogu da su nadležni reagovali i sprečili katastrofu - kazao je Vidović.

