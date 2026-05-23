Prema podacima odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, u srpskim selima danas živi čak oko 250.000 neoženjenih muškaraca.
Najviše ih je na jugu Srbije, posebno u okolini Leskovca.
„Ovde žene ima za flert, ali ne i za brak“
Meštani sela Međani tvrde da devojke više ne žele da žive na selu.
Kako kažu, mnogi muškarci imaju preko 40 godina i nikada nisu uspeli da osnuju porodicu.
- „Budeš sa njom u vezi, sve je lepo, ali kada pomeneš brak i selo — odmah odlazi“, pričaju meštani.
Problem dodatno otežavaju siromaštvo, udaljenost od grada i težak život na selu.
Srbin otišao u Albaniju da pronađe ženu
Branislav Đikić nije želeo da ostane sam.
U 51. godini izvadio je pasoš i krenuo van Srbije u potrazi za suprugom.
- „Rekao sam: gde god treba, ići ću da nađem ženu — Rusija, Ukrajina, Albanija, bilo gde“, ispričao je.
Na kraju je sreću pronašao u Albaniji, gde je upoznao Aurelu.
„Naše žene neće na selo“
Aurela danas živi sa Branislavom u Srbiji i kaže da joj život na selu nije stran jer je i sama odrasla u ruralnom kraju.
Njegov odgovor na pitanje zašto domaće devojke ne žele na selo bio je brutalan:
- „Naše devojke više neće da muzu krave i žive ovakav život.“
„Bolje Albanke nego ništa“
Njihov komšija Boban Pešić tvrdi da mnogi muškarci više ni ne vide drugo rešenje.
- „Roditelji danas ćerke uče da idu u grad. Bolje i Albanke da dođu nego da selo potpuno ostane prazno“, rekao je.
Problem koji postaje sve ozbiljniji
Slična situacija postoji i u drugim delovima Srbije, uključujući i Vojvodinu.
Mnogi muškarci godinama čekaju partnerku, dok sela ostaju sve praznija.
Zbog toga se poslednjih godina sve češće pojavljuju priče o muškarcima koji odlaze u inostranstvo po supruge ili plaćaju agencijama hiljade evra kako bi osnovali porodicu.
„Ko će ostati na selu?“
Priča o srpskim neženjama otvorila je veliku raspravu na internetu.
Dok jedni tvrde da žene jednostavno ne žele težak život na selu, drugi upozoravaju da Srbija polako ostaje bez mladih porodica u ruralnim krajevima.
A mnogi su postavili isto pitanje:
- „Ako niko neće da živi na selu — ko će tamo ostati za 20 godina?“
Komentari (0)