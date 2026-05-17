Stoja Novaković se vratila u Beograd posle uspešne tezge i odmah napravila pometnju! Za kamere domaćih medija prokomentarisala je Vesnu Zmijanac, a imala je i oštru poruku za kolege koje beže od slikanja sa vernom publikom.

Upitana je zbog čega nije došla da podrži Vesnu Zmijanac u Beogradskoj areni, kao i većina kolega koji su je potpuno ignorisali.

- Radim. Nisam bila kod kuće od četvrtka. Nadam se da je bilo sve okej - rekla je folkerka, a onda je saznala da je vrlo malo kolega došlo.

-Ne mogu da verujem. Veki je stvarno dobar drugar, šmeker žena. Baš me čudi- -istakla je Stoja.

Pevačica je potom prokomentarisala kolege koje se ne fotografišu sa fanovima kada nisu najbolje raspoloženi.

-Uvek sam raspoložena za moje fanove - rekla je Stoja, a naš novinar je prokomentarisao da se neki ne fotografišu.

"Pa i ti neki žive od fanova", objasnila je ona.



BONUS VIDEO: