Novinar televizije Pink Mladen Mijatović, tokom izveštavanja iz Kanjiže sa lica mesta, gde su jutros pronađene bombe, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok, otkrio je da u noći između prvog i drugog aprila sprečen napad dronovima na ovaj gasovod!



Mijatović je dodao i da je jedna odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića doneta još pre mesec dana sprečila da se danas dogodi ozbiljan teororistički napad, o kojem sve možete da pročitate u blogu na našem portalu.

- Pre nešto više od mesec dana, Vučić je izdao naređenje, a načelnik generalštaba Milan Mojsilović ga je sproveo u delo da pripadnici vojske Srbije preuzmu obezbeđivanje ključnih tačaka na Turskom toku kroz našu zemlju. To se pokazalo kao izuzetan potez. Mesec dana kasnije, sprečen je teroristički akt. Međunarodni gasovod Turski tok povezuje nekoliko zemalja, a Mađarska živi od tog gasovoda. U noći između 1. i 2. aprila došlo je do diverzije, ne na teritoriji naše zemlje već na drugoj poziciji takođe na gasovodu Turski tok, ali je pravovremenom reakcijom protivvazdušne odbrane osujećen napad dronovima - ispričao je Mijatović.