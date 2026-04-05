Američke kopnene snage neće izvršiti invaziju na Iran, koji se već dve decenije priprema za svoju odbranu, izjavio je na Jutjubu vojni analitičar i penzionisani obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa Skot Riter, prenose RIA Novosti.

"Iranci već dvadeset godina planiraju odbrambenu operaciju… Oni deluju po planu, a SAD su primorane da odgovore na taj plan. Neće biti kopnene invazije. Jednostavno se neće dogoditi. Napad je moguć. Ali sa kojom svrhom?… Svi bi mogli da poginu. Mora da postoji razlog za napad. Ako bi se napadom moglo zapleniti 60 odsto obogaćenog uranijuma — ući, uraditi to, izaći — to bi bio razlog", rekao je on.

Prema Riteru , planovi za zauzimanje iranskog ostrva Harg, o kojima se u medijima u poslednje vreme mnogo raspravljalo, su nerealni.

"Ostrvo Harg? Nećemo držati ostrvo Harg. Nećemo ga čak ni zauzeti… Ovo ostrvo je nisko i ravno, biće sravnjeno sa zemljom. Iranci znaju sve o tome, a mi ne znamo ništa. Ne, to bi bio masakr. To bi bilo glupo“, dodao je Riter.

BONUS VIDEO