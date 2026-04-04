Dea Đurđević dane provodi u miru i radosti, a trudnički sjaj ne skida sa lica.

Posetila je manastir, gde je pronašla trenutke spokoja, a fotografiju koja je raznežila njene pratioce objavila je na svom Instagram profilu.

Na slici Dea pozira ispred crkve, obučena u opuštenu sportsku kombinaciju. Nosila je crne pantalone, belu majicu i patike, dok je preko svega ponela toplu jaknu i dugačak šal.

Ono što svima odmah upada u oči jeste njen osmeh, rukom se drži stomak, nagoveštavajući srećne dane koje iščekuje.

Dea je još jednom pokazala da joj u ovom posebnom periodu najviše prijaju mir, vera i jednostavni trenuci, a njen osmeh govori više od hiljadu reči.

Otkrila kako će nazvati ćerku

Podsetimo, gostujući u emisiji "Magazin in", Dea Đurđević je otkrila da je odabrala ime za ćerkicu.

-To je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je ispričala detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je voditeljka.

