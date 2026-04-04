Pesma „Da neko pita“ ima dugu i ličnu istoriju budući da ju je Beba napisala sa svega šesnaest godina, kao i da je godinama bila omiljena među ukućanima pre nego što je objavljena kako bi našla put i do srca publike. Posebnu emociju nosi i činjenica da je prvi demo ove pesme svojevremeno otpevao njen otac Đorđe Balašević dok je radio na jednom albumu.



Mirza je uneo sopstvenu emociju i interpretaciju, pretvorivši ovaj singl u toplu muzičku ispovest o ljubavi i uspomenama.

Inspiracija vodi u mladost kada se kao šesnaestogodišnja devojka zaljubila u momka koji je izlazio u jedan novosadski kafić, a upravo ta uspomena ostala je osnova priče koju pesma nosi.

Kada je pesma stigla do Mirze, brzo je osvojila i njegove najbliže, pa je bilo jasno da je pravi izbor za ovu emociju. Učestvovao je i u kreativnom procesu, dajući svoje sugestije i interpretaciju, pa pesma nosi pečat koji su oboje dali.