Mirza Selimović večeras održava koncert u Beogradu, a pre izlaska na binu je pred našim kamerama govorio o svom uspehu, ali i aktuelnim temama.

Tom prilikom je podržao mlađeg kolegu Jakova Jozinovića.

- Pre svega moram reći da mi je drago zbog uspeha koji je Jakov ostvario, fali nam mlada zvezda i mislim da je to on. Dobro je što nas obojicu porede sa Čolom, on je najveća zvezda na ovim prostorima, tako da to može samo da nam imponuje, verujem da će on sa godinama dobiti neki svoj identitet - rekao je pevač i dodao:

- Ne treba rušiti snove mladom čoveku, šta ima loše u tome što peva i ujedinjuje region. Tu je sa razlogom, radi veliku uslugu pop sceni jer se deca upoznaju sa muzikom iz osamdesetih godina - objasnio je Selimović.

Planira tajno venčanje

Verenica mu je i večeras podrška, a kaže da je zajednička odluka da se ona ne eksponira javno.

- Godinama privatan život čuvam za sebe i ne volim da pričam o tome, zato i traje toliko dugo. Ni ona takođe ne želi da se eksponira javno. Svadba će takođe biti tajna, intimna - otkrio je Mirza.

Osim toga, otkrio je i da li mu je nekada neko od kolega tražio honorar za gostovanje na njegovom koncertu.

- Nisam nikada čuo da neko traži honorar za gostovanje, nisu mi tražili - priznao je.

- Ako imam osećaj da treba da bude tu i da ga platim, ja bih mu platio. Ni meni nikada nije plaćao niko ni troškove ni gorivo, ako ponudi neko da plati smeštaj okej, ako ne sam platim hotel nisam mutav - objasnio je pevač, prenosi Blic.

