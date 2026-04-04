Pod uticajem snažnog anticiklona, u Srbiji i regionu narednih dana preovladavaće stabilno, suvo i natprosečno toplo vreme, uz temperature tipične za pravo proleće. Najtopliji dan očekuje se u ponedeljak, kada bi živa u termometru lokalno mogla da dostigne i oko 24 stepena Celzijusa.

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da već od utorka sledi preokret.

„Očekuje se porast vazdušnog pritiska nad Skandinavijom, što će promeniti pravac strujanja vazduha iznad našeg područja. U utorak nas očekuje prolazno naoblačenje, verovatno bez padavina, ali uz pojačan severozapadni vetar i osetno zahlađenje“, navodi Čubrilo.

Maksimalne temperature tog dana kretaće se od 12 stepeni na severoistoku do 17 stepeni na jugozapadu regiona.

Prema njegovim rečima, postepeni pad temperature nastaviće se i u narednim danima.

„Do petka će maksimalne vrednosti pasti na svega pet do 13 stepeni Celzijusa, dok se u planinskim predelima iznad 900 metara nadmorske visine ponovo očekuje mraz“, upozorava Čubrilo.

Najveću neizvesnost donosi period oko 11. aprila, kada se simulira sekundarna ciklogeneza u našoj blizini.

„To bi dodatno pojačalo dotok hladnog vazduha, pa bi za naredni vikend moglo uslediti novo, jače pogoršanje vremena, uz maksimalne temperature od svega jedan do devet stepeni. Ukoliko se ovakav scenario ostvari, snežna granica mogla bi da se spusti na oko 600 metara nadmorske visine, pa i niže uz intenzivnije padavine“, ističe Čubrilo.

On dodaje da bi ciklon oko 13. aprila trebalo da se udalji, ali da bi se relativno hladno vreme zadržalo i u danima nakon toga.

„Ako se mesečni proračuni ECMWF modela pokažu kao tačni, hladniji period mogao bi da potraje sve do oko 20. aprila, uz neuobičajeno visoke akumulacije snega u višim predelima. Ovakva sinoptička situacija već sada izaziva zabrinutost, posebno kod ljudi koji se bave poljoprivredom“, zaključuje Čubrilo.

Do sredine naredne nedelje zadržaće se toplo vreme, nakon čega sledi nagli povratak znatno hladnijih dana.

