Nakon najavljenih povećanja penzija u Srbiji, posebnu pažnju privlače projekcije za korisnike vojnih penzija. Prema najnovijim ekonomskim kretanjima i planovima države, očekuje se da će početkom 2026. godine vojne penzije dostići rekordne iznose, prateći opšti trend rasta primanja najstarijih sugrađana.

Projekcije pokazuju da će se prosečna vojna penzija u Srbiji do početka 2026. godine kretati oko iznosa od 105.000 dinara. Ovo povećanje dolazi kao rezultat sukcesivnih usklađivanja i povišica koje su planirane za kraj 2024. i tokom cele 2025. godine.

Trenutni podaci ukazuju na to da su vojne penzije tradicionalno više od prosečnih starosnih penzija zbog specifičnosti službe i staža, a novi rast će dodatno ojačati standard bivših profesionalnih vojnih lica.

Ovaj skok primanja direktno je povezan sa državnim projektom "Skok u budućnost – Srbija 2027", kojim je predviđeno da prosečna penzija u celoj zemlji do 2027. godine dostigne nivo od 650 evra. Vojni penzioneri će, s obzirom na dosadašnju dinamiku, biti među prvima čija će prosečna primanja preći ovu psihološku i ekonomsku granicu.

Podsećamo, već od januara 2025. godine očekuje se dvocifreno povećanje svih penzija od oko 11 odsto, što će služiti kao glavna uvertira za projektovane iznose u 2026. godini.

Kako se obračunava uvećanje za vojna lica?

Vojne penzije se usklađuju na isti način kao i ostale penzije u sistemu Fonda PIO, primenom "švajcarske formule plus". To znači da rast zavisi od:

Kretanja prosečnih plata u zemlji;

Stope inflacije.

S obzirom na to da se očekuje stabilizacija inflacije i dalji realni rast zarada, vojna lica mogu očekivati da njihova kupovna moć u 2026. godini bude znatno veća nego u prethodnom periodu. Prema podacima iz 2024. godine, u Srbiji ima oko 70.000 korisnika vojnih penzija, koji će svi osetiti benefite ovih projekcija.