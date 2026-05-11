Goca Tržan je nedavno otkrila nepoznate detalje razvoda sa Ivanom Marinkovićem.

Između ostalog, tvrdila je da je u to vreme Ivan bio poročan, te da je nakon njenog učešća u jednom rijalitiju njihov zajednički život postao nemoguć.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - objasnila je Goca, a zatim navela detalje o kojima se malo zna:

"Udavio se pored mene"

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me je haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo - rekla je pevačica u emisiji „Preživeli” na televiziji K1, te zaključila:

- Razvod je bio jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku.

