Policija je ostala zaprepašćena kada je otkrila istinu o devojčici koja je nestala pre više od 30 godina. Kristina Mari Plante, sada 44-godišnjakinja, nestala je bez traga sa samo 13 godina u Arizoni, a policija je strahovala da je možda kidnapovana ili ubijena. Međutim, u velikom pomaku u ovom višedecenijskom nerazrešenom slučaju, Kristina je ove nedelje pronađena živa, piše Sun.

Istražitelji su uspeli da stupe u kontakt s njom nakon 32 godine potrage – i bili su šokirani kada su saznali istinu o njenom nestanku. Kapetan Džejmi Garet rekla je za NewsNation da je bila „zatečena“ kada je saznala da tinejdžerka nije bila kidnapovana, već da je pobegla od kuće.

Garet je bila istražiteljka koja je kontaktirala Kristinu kako bi potvrdila njen identitet.

Rekla je: „Pretpostavljam da nije bila srećna tamo gde je živela i s kim je živela, pa je pobegla."

„Pomislila sam: ‘O, moj Bože. Dakle, pobegla si.’

„Rekla sam joj: ‘Znate, mi smo bili pod utiskom da vas je neko kidnapovao. To je tretirano kao krivično delo.’”

Poslednji put viđena u maju 1994. godine

Kristina je poslednji put viđena sa 13 godina kako napušta svoj dom u Star Veliju u Arizoni, 15. maja 1994. Krenula je peške ka štali gde je bio smešten njen konj, ali je „nestala bez traga“ i „nikada više nije viđena“.

Njen nestanak je okarakterisan kao slučaj pod „ugrožavajućim i sumnjivim okolnostima“, što je pokrenulo intenzivnu potragu. Plakati o nestaloj osobi postavljeni po gradu navodili su da je poslednji put viđena u beloj majici, šarenom šortsu i crnim patikama.

Međutim, Kristina je pobegla od kuće i započela novi život, uz pomoć drugih članova porodice, kako je rekla Garet. Od tada živi tajnim životom pod novim imenom i retko razmišlja o svojoj prošlosti.

Garet je rekla da joj je Kristina rekla: „Rekla je da je to bilo davno, da je to bio njen stari život. Sada je u svom odraslom dobu. Ima svoju porodicu. To nije nešto o čemu uopšte razmišlja.“

Kristina nije dala druge detalje o svom novom životu.

Kako je slučaj rešen

Policija je saopštila da neće objavljivati dodatne informacije o slučaju „iz poštovanja prema Kristininoj privatnosti i dobrobiti“. Njen slučaj nikada nije bio zvanično zatvoren, a istražitelji su povremeno ponovo pregledali dokaze i pratili nove tragove.

Kasnije je dodeljen jedinici za nerešene slučajeve Šerifove kancelarije okruga Gila. Iz šerifove kancelarije su naveli da je osnivanje te jedinice „označilo obnovljenu posvećenost nerešenim istragama“.

Policajci su mogli da iskoriste savremenu tehnologiju i istražne metode. Nakon detaljne analize slučaja, jedinica je napravila „proboj“ koji ih je doveo do toga da pronađu Kristinu i stupe u kontakt s njom kako bi potvrdili njen identitet.