Aktuelni učesnik rijaliti programa Elita 9, Asmin Durdžić, potiče iz Malih Durdžića, mesta udaljenog oko sat vremena vožnje od Bihaća, gde i danas živi njegova tetka Nazifa.

Svojevremeno je za domaće medije govorila o njegovoj kući koju tamo poseduje.

Raskošna vila, u koju je nekada dovodio i bivšu partnerku Aneli Ahmić i njihovu ćerku Noru, procenjena je na oko 700.000 evra.

U pitanju su zapravo tri stana sa ukupno 13 soba i tri kupatila, a na imanju se nalaze još dve kuće, od kojih je jedna njegove tetke.

-Sa Aneli nije dugo živeo, ali su se slagali. Mala Nora je često dolazila ovde, moja sestra ju je čuvala. To dete me je uvek mnogo volelo. Kada pođemo kući ili odemo da je vidimo, ona uvek plače. Nisam videla svađe, bar ne preda mnom - rekla je tada ona, dodajući da se njen bratanac retko vraća u zavičaj i da o njemu uglavnom saznaje prateći ga na televiziji.

Istakla je i da Durdžić nije štedeo novac kada je reč o komforu, a za njegovu bivšu partnerku Staniju Dobrojević imala je samo reči hvale.

- Rodio se u Sloveniji, a Mustafin otac ovde ima zemljište. Imamo tri kuće i veliko imanje, najstariju kuću, moju i njihovu ogromnu kuću - naglasila je i dodala da se posed nekada prostirao duž obale reke Une.

Prema njenim rečima, kako njen suprug stari, sve im je teže da održavaju toliku površinu.

- Asminov deda je nekada imao ogroman plac koji se spuštao sve do reke Une, od Bosanske Krupe pa nadalje. Kuća koja je sređena mnogo vredi. Ima 13 soba, toliko sam izbrojala kada sam obilazila. Da je u gradu, vredela bi i dva miliona, ali ovako vredi manje jer je u selu. U toj kući su zapravo tri stana i tri kupatila. Uloženo je mnogo novca, kuća ima oko 700 kvadrata – ispričala je Nazifa za Blic.

