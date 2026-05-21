Gotovo svako je makar jednom rekao:

„Danas sam ustao na levu nogu.“

Ta rečenica se obično koristi kada nas od jutra prati nervoza, loše raspoloženje ili niz problema. Međutim, malo ko zna da ova fraza ima veoma mračno i drevno poreklo.

Sve počinje u drevnim verovanjima

Poreklo izraza vodi daleko u prošlost, u vreme kada su ljudi svet objašnjavali kroz simbole, sujeverje i znakove.

U mnogim starim kulturama, posebno u Starom Rimu, leva strana smatrala se lošom i nesrećnom, dok je desna bila simbol sreće, zaštite i božanske naklonosti.

Verovalo se da:

desna strana donosi sreću

leva priziva probleme i nesreću

Rimljani su posebno pazili kojom nogom ustaju

Prema starim verovanjima, ako čovek prvo zakorači levom nogom po ustajanju, mogao je da „pokvari“ ceo dan.

Zbog toga su vojnici, sveštenici i obični ljudi obraćali pažnju da iz kreveta ustanu desnom nogom.

U pojedinim hramovima čak se smatralo uvredom za bogove ako neko prvo kroči levom nogom.

Leva strana vekovima je nosila lošu simboliku

Kasnije je i srednji vek dodatno učvrstio negativnu simboliku leve strane.

Levoruke osobe često su gledane sa nepoverenjem, a leva strana povezivala se sa:

grehom

lošom srećom

„pogrešnim putem“

Zbog toga su mnogi stari izrazi i verovanja opstali sve do danas.

Danas znamo da je sve to samo sujeverje

Naravno, savremena nauka odavno je odbacila ovakva verovanja i jasno je da leva noga nema nikakve veze sa srećom ili nesrećom.

Ipak, jezik pamti stare strahove i običaje, pa se izraz „ustao na levu nogu“ zadržao i danas kao simbol lošeg dana i nervoze.

Fraza koja je preživela vekove

Iako danas ovu rečenicu koristimo više kroz šalu, ona je zapravo ostatak veoma starih verovanja koja su nekada ozbiljno oblikovala svakodnevni život ljudi.

Zato mnogi ni ne slute da iza jedne sasvim obične fraze stoji priča stara hiljadama godina.