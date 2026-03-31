Pevačica Milica Pavlović otkrila je da da se verovatno ne bi javila koleginici i nekadašnjoj prijateljici, Jeleni Karleuši, kada bi se srele.



Danas je prisustvovala promociji albuma, kao i najavi solističkog koncerta, koleginice Nine Badrić, a tom prilikom je razgovarala sa novinarima o mnogim aktuelnim temama.

Pohvalila je svog saradnika Dejana Kostića i složila sa njegovom izjavom o Ceci i njenom bogatom repertoaru.

Na pitanje o mladoj zvezdi Jakovu Jozinoviću i napadima koje trenutno doživljava zbog toga što, kako kažu, karijeru gradi na tuđim pesmama, Milica je rekla:

- Ma ko ga napada? Dajte, molim vas. Lep ko lutka, rumeni obrazi, one lepe šiškice, kosica, puni gde god se pojavi, samo napred on svojim putem. Što bi rekao Dino Merlin, furaj mali! - poručila je Pavlovićeva.

Na pitanje da li se čula sa poznatim Grkom Konstantinosom Argirosom, koji je nedavno izjavio da bi radije snimio duet sa Aleksandrom Prijović, nego sa njom, istakla je:

- Rekao je da ne bi mene zvao za duet? Onda ga sledeći put pitajte zašto. To je svakako lepo, ali pitajte ga... - kazala je Milica Pavlović kroz zagonetni osmeh, pa dodala:

- Nedavno mi je rekao, tj. pre dva dana, a znala sam to i pre mesec dana, da u septembru ima još jedan koncert, tako da, u kontaktu smo, u super smo odnosima, pa ga tad pitajte sve. Nisam u njegovom telu niti u njegovoj glavi, ne znam što je čovek to rekao, ako je tako rekao - rekla je pevačica.

Osim toga, pružila je podršku Darku Laziću i podržala ga u odluci da se vrati nastupima nakon velike porodične tragedije u kojoj je izgubio brata.

- Uvek ste imali budala. Ima 3 porodice u domaćinstvu koje treba da izdržava. Najlakše je suditi nekome a ne biti u njegovim cipelama. Njega je zadesila takva tragedija da ko god može da kaže nešto loše trenutno o njemu, nek se pogleda u ogledalo i nek se zapita šta nije u redu sa njim. Darko samo napred, rad leči, razumem ga i ispravno je što se vratio svom poslu. Pošto je naš posao muzika, nosi i dobre i loše strane, a on je svestan da mora da zabavi ljude prekoputa sebe, a možda se njemu i ne zabavlja, ali daje sve od sebe - objasnila je Pavlovićeva.

Potom je otkrila da li je skoro srela Jelenu Karleušu, sa kojom već neko vreme nije u dobrim odnosima.

- Nisam je srela i ne verujem da bih joj se javila. Zavisi od mog raspoloženja da li bih joj uzvratila da me prva pozdravi - zaključila je Milica Pavlović.

