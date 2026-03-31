Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pojavio se danas u Osnovnom sudu u Nišu, gde je odloženo suđenje Arsenu Milosavljeviću, studentu Medicinskog fakulteta, optuženom za nasilničko ponašanje. Tom prilikom, Pavlović je istakao da će uvek poštovati institucije i postupati u skladu sa odlukama suda, naglašavajući da je najvažnije očuvati poverenje u pravosudni sistem.

„Suđenje je odloženo i nismo davali izjave. Uredno sam se odazvao pozivu i uvek ću postupati u skladu sa onim što sud naloži. Važno je da poštujemo sud i institucije“, rekao je Pavlović.

Podsetimo, Milosavljeviću se sudi po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Nišu zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu. Incident se dogodio 21. marta prošle godine, kada je grupa studenata napala pristalice Srpske napredne stranke okupljene povodom dolaska visokih partijskih funkcionera, a događaj je ostao upamćen po scenama gađanja jajima ispred Oficirskog doma.

Pavlović je podsetio na te događaje, ocenivši ih kao nedopustive.

„Svi se sećamo tih nemilih scena. Najmanje je važno ko sam ja – bilo kao gradonačelnik, bilo kao čovek. Važno je da se jasno kaže da niko nema pravo da napada žene, nečije majke. To je nedopustivo i tome mora da se stane na put. Takve scene nasilja više nikada ne smeju da se ponove na ulicama Niša“, poručio je.

Gradonačelnik je istakao da društvo mora da se vrati pristojnosti i međusobnom poštovanju, naglašavajući da je to jedini put ka stabilnoj budućnosti grada.

Govoreći o današnjoj situaciji ispred suda, Pavlović je naveo da je bio izložen uvredama, ali da na to neće odgovarati neprimereno.

„Izdržaću svaku kritiku i svaku uvredu, ako je to cena da se istina čuje. Neću reagovati na neprimeren način. Takvo ponašanje ne predstavlja duh građana Niša. To nije prava slika Nišlija. Taj mali broj ljudi ne predstavlja većinu, među njima su bili i predstavnici opozicije koji su se neprimereno ponašali“, rekao je Pavlović.

On je naglasio da ne želi da bude predstavljen kao žrtva, već kao neko ko radi u interesu građana.

„Ovde sam da radim, da gradim i da doprinesem razvoju grada i pomognem svim sugrađanima“, istakao je.

Govoreći o optuženom studentu, Pavlović je izrazio uverenje da mladić nije delovao samostalno.

„Uveren sam da nije delovao sam, već pod nečijim uticajem. Verujem da to nije bila njegova lična namera. Kao čovek spreman sam da oprostim, ali kao gradonačelnik želim da se utvrdi istina i da se ovakve situacije više nikada ne ponove. Hajde da zatvorimo tu temu i okrenemo se boljoj budućnosti“, zaključio je Pavlović.

Ispred suda se okupila manja grupa ljudi, među kojima su bili novinari opozicionih medija i opozicioni odbornici. Posebnu pažnju izazvalo je prisustvo jednog muškarca koji je, uprkos tome što je sa sobom imao maloletno dete, sve vreme dobacivao uvrede.