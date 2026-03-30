Poznate voditeljke Dragana Katić, Suzana Mančić i Tamara Raonić, nedavno su se prisetile svojih početaka i saradnje sa Sašom Popovićem, te otkrile šta im je u Grandu bilo strogo zabranjeno.

Ispričale su kako je Saša Popović bio neverovatan profesionalac, ali je izuzetno strogo vodio računa o apsolutno svakom segmentu emisije - od samog nastupa do scenskog izgleda voditeljki.

Dragana Katić se sa osmehom prisetila Popovićevih nepredvidivih i odsečnih direktiva usred snimanja emisija.

- Radio je tako da stoji negde, gricka nešto i samo odjednom kaže: "Stop, ne! Tamara, ti idi tamo, Suzana ovamo, sad ćemo ovo da uradimo, stanite ovde i reci to" - ispričala je Dragana i dodala da je zbog glasnog govora u emisiji taj manir prenela i u svakodnevni život.

- Ulazila sam u pekaru i vikala: "Hoću taj burek sa sirom!" Nisam mogla da izađem iz tog "moda", kada treba nešto da objasniš, treba da se dereš - priznala je kroz smeh poznata voditeljka.

Kada je reč o stajlingu pred kamerama, Popovićeva pravila su bila više nego jasna i nisu smela da se prekrše.

- Kako smo se mi oblačile, morale smo da budemo jedinstvene, to su bili dekoltei... - otkrila je Suzana Mančić u "Grand specijalu" ističući da joj je on bio najveća podrška kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

Tamara Raonić se nadovezala šokantnom anegdotom o situaciji kada su voditeljke pokušale da isprate tadašnje modne trendove i na snimanje dođu u iscepanim farmerkama sa šarama.

- Prešle smo se jednom i obukle, bila je moda. Vratio nas je, a da vam ne kažem šta nam je usput i rekao - ispričala je Tamara, ističući da modni kompromisi sa Popovićem nisu postojali.

Da su pravila morala slepo da se poštuju, potvrdila je i Dragana Katić.

- Vraćao nas je, nismo obukle te farmerke. Mogla je dugačka haljina samo ako je dekoltirana i ima neki šlic - zaključila je Dragana.

