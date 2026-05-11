Dragana Katić jedna je omiljenih voditeljki, a privatan život krila je od očiju javnosti.

Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da su joj roditelji bili desna ruka u odgajanju dece, a problem je nastao kada se razbolela Draganina majka.

Njena majka je morala na hemioterapije, a za njen problem tada je na poslu znao samo Saša Popović.



- Tada kreće u stvari jedan onako, kako bih rekla, košmar - započeta je ispovest Dragane Katić.

Voditeljka nije krila da je zbog teške situacije morala da potraži i stručnu pomoć.

- Tada sam otišla kod neuropsihijatra, rekla svoju situaciju i rekla da ja nemam vremena za terapiju - kaže voditeljka koja je tokom emisije pomenula i da se veoma zalaže za psihoterapiju te da smatra da je ona svakom čoveku potrebna.



Uz svoju majku voditeljka je bila svakog trenutka.

- To su bile hemioterapije pre podne, po podne sam snimala dva "Grand šoua". Znao je samo Saša Popović - kaže Dragana Katić koja je uprkos teškoj situaciji uspevala sve.

Međutim, naišao je i veoma težak period kada je finansijski bilo teško sve ispratiti.

- Mi tada ulazimo u jedan period velikih finansijskih izazova i u jednom trenutku totalne finansijske nemoći - rekla je novinarka i dodala:

- Najteži deo priče je bio da tražim bilo kakvu vrstu pomoći.

Kako kaže, od ponosa nije htela ni od koga da traži, smatrala je da ona mora da obezbedi sve svojoj deci koja su u tom trenutku bila maturanti koji treba da odu na matursku ekskurziju, da obuku odela…

- Odnela sam zlato i prodala - otkrila je Dragana za "Blic".

