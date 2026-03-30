Na pitanje novinara da li razmatra slanje britanskih vojnika u rat na Bliskom istoku, Starmer je rekao da to nije britanski rat i da Velika Britanija neće da bude uvučena u njega, prenosi Bi-Bi-Si.

On je dodao da će Britanija nastaviti da brani svoje interese i da radi na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ali i naglasio da neće da bude uvučena u rat.

Britanski premijer je i prošle nedelje izjavio da sukob sa Iranom nije rat Velike Britanije i da London neće da bude uvučen u njega, naglasivši da svaka eventualna akcija mora da ima pravni osnov i jasno razrađen plan.

Prema njegovim rečima London je, umesto toga, preduzeo mere u okviru kolektivne samoodbrane, zajedno sa saveznicima u regionu, uključujući obaranje projektila koji dolaze iz Irana.

Britanski premijer je dodao i da je Velika Britanija omogućila Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih baza za operacije protiv iranske raketne infrastrukture, takođe u okviru kolektivne odbrane.

Britanska vlada odobrila je 20. marta korišćenje svojih baza Sjedinjenim Američkim Državama za izvođenje napada na iranske lokacije u Ormuskom moreuzu.

Dauning strit je ranije dozvolio američkim snagama da koriste britanske baze za operacije kako bi sprečio Iran da ispaljuje rakete koje bi ugrozile britanske interese ili živote.

Međutim, ministri su se na sastanku 20. marta složili da bi američka upotreba britanskih baza sada mogla da bude proširena i na zaštitu brodova u Ormuskom moreuzu, podseća Sputnjik.