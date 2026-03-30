Halid Bešlić je sahranjen 13. oktobra prethodne godine na gradskom groblju "Bare" u Sarajevu, a nepunih 6 meseci nakon što se upokojio na njegovom grobu se pojavila poruka.
Pored brojnih buketa cveća koji se nalaze na Halidovoj večnoj kući vidi se da je neko nedavno palio sveće, a tu su bila i dva poklona.
Jedan je kamen u obliku srca na kojem je ispisana dirljiva poruka. U potpisu stoji samo ime Dragana.
- Hvala što si nam pokazao šta znači biti dobar čovek... Dragana - piše na srcu koje je postavljeno na grob.
Na ovom kamenu ostavljena je i metalna verska narukvica, sa krstićem na svakoj kockici.
Ispratilo ga 50.000 ljudi
Podsetimo, Halidu je ispunjena poslednja želja, sahranjen je pored najboljeg prijatelja Kemala Montena.
Na groblju je bilo čak 8 efendija, a od njegovog sina Dina se nije odvajao Halidov blizak prijatelj, pevač Dino Merlin.
Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, sina Dina, unuke i brojne prijatelje i poštovaoce njegovog rada.
Kako se prenosilo tog dana, Halida je na večni počinak ispratilo minimum 50.000 ljudi.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO:
Komentari (0)