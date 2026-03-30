Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

"SAD vode ozbiljne pregovore sa novim, razumnijim režimom (Irana) o okončanju naših vojnih operacija u Iranu. Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što verovatno hoće biti, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren za poslovanje, završićemo naš 'lepi boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), koje namerno još nismo dotakli", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Prema njegovim rečima, to će biti odmazda za američke vojnike stradale tokom 47 godina "vladavine terora" starog iranskog režima.

Tramp je prethodno za Fajnenšel tajms izjavio da će Iran pustiti 20 tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz od danas i da će to da se nastavi tokom narednih nekoliko dana.

On je rekao da je Iran dozvolio prolazak 10 tankera sa naftom pod zastavom Pakistana da prođu kroz Ormuski moreuz kao "poklon" Beloj kući, kao i da je taj broj sada udvostručen na 20.

"Dali su nam 10. Sada daju 20, a tih 20 je već počelo i idu pravo kriz centar moreuza", rekao je Tramp. On je pojasnio da je te dodatne tankere odobrio predsednik iranskog Parlamenta i jedan od najviših ratnih lidera te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

"On je taj koji mi je odobrio slanje brodova. Sećate li se da sam rekao da mi daju poklon? I svi su pitali 'Šta je poklon?'. Kada su čuli za to, držali su jezik za zubima i pregovori idu vrlo dobro", rekao je Tramp.

Rekao je i da želi da "uzme naftu u Iranu" i da bi Sjedinjene Američke Države mogle da zauzmu glavno čvorište za gorivo u toj zemlji, ostrvo Harg.

Na pitanje da li bi u narednim danima mogao da se postigne sporazum o prekidu vatre kojim bi se ponovo otvorio Ormuski moreuz, Tramp je odbio da ponudi konkretne detalje.