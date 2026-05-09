Ceo region je bio potresen odlaskom legendarnog Halida Bešlića, koji je preminuo u 71. godini života na odeljenju onkologije.

Dok su se javnost i obožavaoci opraštali od čoveka čiji je glas obeležio epohe, posebno je odjeknula dirljiva i intimna poruka njegovog prijatelja i kolege Dina Merlina.

Prisećajući se poslednjeg susreta u bolnici, tokom jedne kišne, oktobarske sarajevske noći, Merlin je opisao kako je Halidu tiho pevao njihovu zajedničku pesmu, na šta mu je on uzvratio blagim osmehom.

- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke, dugo sam ih milovao i mislio: "Putuj, bela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara". Volim te mnogo. Tvoj Dino - napisao je Dino na mrežama nakon što je saznao da mu je kolega preminuo.

Ceo region ga ispratio na večni počinak

Inače, sahrana Halida Bešlića bila je ispraćena regionalno.

Zvezdu su na večni počinak ispratili, pored porodice i prijatelja, brojne kolege sa estrade, sa kojima je bio, ali i nije bio blizak.

