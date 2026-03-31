Vladimir Tomović se proslavio u rijaliti programima tako što je transparentno saopštavao svoje mišljenje na razne teme.

Tako je nedavno otkrio i šta misli o Dinu Merlinu koji u našoj zemlji neretko održava koncerte, te istakao da ga ta činjenica značajno potresa.

- Dina Merlina očima ne mogu da vidim, užasan mi je. Ne volim ga zbog toga što je na hiljadu jedan način pljuvao Srbe i govorio sve najgore o njima, a onda došao da peva u Beograd. Zbog toga ga očima videti ne mogu - rekao je Tomović, pa dodao:

"M'rš tamo, stoko"

- A na primer, i Oliver Dragojević nije voleo Srbe, ali nikad nije došao da peva u Beograd. E on mi je upravo zbog toga okej. Ne volim tvoje pare, neću da uzmem, razumeš? M'rš tamo, stoko. A ne, mrziš me, očima me gledati ne možeš, i dođeš da pevaš, da uzmeš pare - rekao je Tomović za Adria TV.

