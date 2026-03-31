Bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković potvrdila je za Portal RTCG da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri meseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem kod Kolašina vozila brzinom od 202 kilometra na čas. Ona je juče uhapšena zbog nesavesne vožnje.

Pajkovićevoj je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.

- Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumem takvo ponašanje policije. Posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je konstatovao i sudija uz zamerke. Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži IKS - kazala je Pajković.

Pajković je nakon saslušanja puštena na slobodu.

- Imenovana je uhapšena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine – upravljanja vozilom brzinom od 202 km/h - navela je policija na mreži X.

Ona se juče oglasila za hrvatski portal 24hr. i pokušala da opravda preopasnu vožnju.

– Žurilo mi se kod frizera. Razumem ljude koji su mi se ranije žalili, ovo je pravo iživljavanje – rekla je Pajkovićeva.