Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović odgovarala je pratiocima na njihova pitanja putem svog

U odgovorima je otkrila detalje odnosa sa Ognjenom, te istakla da već godinama pokušava da je ubedi u ideju da gostuje u njegovoj emisiji.

- Kada ćeš gostovati u Amidži šou? - glasilo je pitanje.

- Koliko vas je Ognjen platio da ovo pitate? To mu je misija već tri godine. Neće se desiti - rekla je Mina.

Ona je govorila i o proširenju porodice sa Amidžićem, a ovakav odgovor niko nije očekivao.

- Da li biste voleli još dece? I da li se vraćaš na TV? - glasilo je pitanje za Minu.

- Stala bih ovde. Mislim da će sin Perun da me odmeni, on uživa kada su reflektori uprti u njega - odgovorila je Mina.

O povratku u emisiju

Mina je pre porođaja radila u emisiji "Amidži šou" čiji je autor i voditelj njen suprug, a pratioce je zanimalo zašto se ne vrati u projekat.

- Zašto se ne vratiš u Amidži šou? - glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:

- Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao.

BONUS VIDEO: