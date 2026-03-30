Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović odgovarala je pratiocima na njihova pitanja putem svog
U odgovorima je otkrila detalje odnosa sa Ognjenom, te istakla da već godinama pokušava da je ubedi u ideju da gostuje u njegovoj emisiji.
- Kada ćeš gostovati u Amidži šou? - glasilo je pitanje.
- Koliko vas je Ognjen platio da ovo pitate? To mu je misija već tri godine. Neće se desiti - rekla je Mina.
Ona je govorila i o proširenju porodice sa Amidžićem, a ovakav odgovor niko nije očekivao.
- Da li biste voleli još dece? I da li se vraćaš na TV? - glasilo je pitanje za Minu.
- Stala bih ovde. Mislim da će sin Perun da me odmeni, on uživa kada su reflektori uprti u njega - odgovorila je Mina.
O povratku u emisiju
Mina je pre porođaja radila u emisiji "Amidži šou" čiji je autor i voditelj njen suprug, a pratioce je zanimalo zašto se ne vrati u projekat.
- Zašto se ne vratiš u Amidži šou? - glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:
- Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao.
