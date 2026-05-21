Sofija Janićijević ne prestaje da šokira javnost i učesnike "Elite" svojim izjavama o odnosu sa sedamdesetogodišnjim muškarcem, Danetom.



U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević suočio je aktuelnu učesnicu sa gorućim temama, a njena pravdanja su ostavila mnoge bez teksta.

Na pitanje voditelja da li misli da neko može da poveruje u njenu priču da joj je Dane davao novac, a da mu ona zauzvrat nije pružila ništa, Sofija Janićijević je ostala pri svom stavu.

- Jesam. Dopisivala sam se i pravila mu društvo. Niko ne mora da mi veruje, tako je kako je - odgovorila je rijaliti učesnica.

U raspravu se odmah ubacio i njen bivši partner, Borislav Terzić Terza, koji ju je javno raskrinkao pred crnim stolom.

- Ljubila se s njim. Eto, to je negirala, a da li je bilo nešto više, to ne znam - izjavio je Terza, bacivši novu sumnju na Sofijina dosadašnja pravdanja.

Prava bura nastala je kada je voditelj istakao da je sam Dane ranije navodno izjavio kako je Sofija želela decu sa njim. Učesnica je ove navode oštro demantovala, usput iznevši ponižavajuće detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

- Ne, to nije tačno. Nije mogao ni dobro da hoda, kako treba. U momentima kada smo se viđali, jedva je sedeo na stolici - odbrusila je Sofija.

Bila sa njim zbog imovine

Učesnica rijalitija Elita, Sofija Janićijević, našla se u centru pažnje nakon što je priznala da je imala blizak odnos sa 70-godišnjim muškarcem Danetom.

Iako je ranije negirala glasine, tokom emisije "Pitanja novinara" otkrila je detalje veze i priznala poljubac, što je izazvalo šok među prisutnima.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži - izjavila je Sofija, priznajući da je poljubac bio deo njenog izbora.

Sofija je otkrila da je u vezi postojala i materijalna komponenta.

- Trebalo je da mi prepiše imovinu, sve što ima je želeo da mi prepiše. Ljubila sam se sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je bio jedan potpis - izjavila je, dodajući da je dobijala poklone i prsten, ali da to nije imalo veze sa veridbom.

Njeno priznanje izazvalo je muk za crnim stolom, dok je Sofija dodala da se sada kaje zbog svojih postupaka.

- Dozvolila sam da me komentarišu, ja nikada nisam uradila ništa slično, ovo mi je eksperiment, to mi se prvi put desilo - rekla je, naglašavajući da je njen odnos sa starijim muškarcem bio specifičan i jedinstven slučaj.

