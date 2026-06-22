Učesnici rijalitija "Elita 9", Asmin Durdžić i Maja Marinković, kažnjeni su nakon što su samoinicijativno napustili emisiju.

Zbog kršenja pravila i nepoštovanja obaveza na imanju u Šimanovcima, Veliki šef je doneo hitnu odluku o finansijskoj kazni, uz jasnu poruku da se samovolja neće tolerisati.

Po ulasku u rijaliti, svim učesnicima su jasno predočena pravila ponašanja i boravka, a njihovo poštovanje se dodatno kontroliše kroz istaknuta obaveštenja na više lokacija u kući.

Jedno od ključnih pravila je obavezno prisustvo svim emisijama i aktivnostima.

Ipak, tokom emisije u kojoj je Anđelo Ranković delio budžet učesnicima, Asmin i Maja su odlučili da napuste sastanak, što je odmah izazvalo reakciju produkcije.

Inače, Aleksandra Jakšić sinoć je napustila "Elitu 9", a njeno pismo stiglo je danas na adresu Bele kuće. Ona je za vođu izabrala svog favorita, Anđela Rankovića.

- Da vidimo ko kosi, a ko vodu nosi, vođa je Anđelo, čekamo te, Loro piano - pisalo je u Jakšićkinom pismu.

- Jakša, hvala puno, ljubim te, jedi picu i za mene, nadam se da je izolacija očišćena za pojedine - rekao je Anđelo Ranković na to.

Usledila podela budžeta

Anđelo Ranković dao je Mileni Kačavendi mali budžet, te je došlo do neviđene svađe među njima.

- Ti nisi normalna, imaš ozbiljan problem u glavi - počeo je Anđelo.

- Ovde si mi psihijatar, a u sedmici si mi bio ginekolog - rekla je Kačavenda.

- Meni nije normalno da žena od 50 godina, koja ima dvoje dece, da se raskreči u tangama na bazenu, hoće da se takmiči sa devojkama - rekao je Anđelo.

- Kompleksašu, prezervativu jedan mali iskompleksirani. Ti si najveća pušika muška, iskompleksirani paćenik, stavljaš puder, mažeš kremu za samopotamljivanje... Sa Teodorom i Džehvom je spavao u istom krevetu, k**ac si slao trudnici u sedmom mesecu, meni si slao poruke - navela je Kačavenda.

- Je l' si ti meni dala veliki budžet i pričala o meni sve najbolje. Ti si ove sezone dokazala da nikome nisi prijatelj, ovog dečka si gledala kao sina, ova devojka ti je bila prijateljica - rekao je Anđelo.

- Ja ne podržavam j***čine sa dedama od 70 godina - rekla je Kačavenda.

- Šta tebe remeti, šta znači to tebi za tvoje prijateljstvo? Tebi su uništene moždane vijuge. Ti si se par puta up**ala ovde Milena, znam da tvoji prijatelji čuvaju tebe kad popiješ - reka je Anđelo.

- Rekli su mi da te čuvam utorkom, pijanduro jedna - rekla je Sofija.

- Bila si žena koja je želela da bude sa Asminom, ljubila si ga u usta, a i on to kaže - rekao je Anđelo.

- Upoznaj polubraću, javi se tati posle 30 godina - rekla je Milena.

- Kuneš se u majčin grob i lažeš - rekao je Ranković.

- Nisi mislio da imam k***c kad si hteo da opustiš sa mnom - rekla je Kačavenda.

BONUS VIDEO:

