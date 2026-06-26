Uz zastave Srbije i poruke podrške, Srbi su pred put poslali poruku sa svojih vekovnih ognjišta da žele da podrže Vučića, jer on snažno podržava Srbe sa KiM. Nakon Kraljeva, oni nastavljaju put Beograda gde će se pridružiti svojim sunarodnicima sa Kosova i iz ostatka Srbije, kako bi svojim prisustvom na skupu na platou ispred Doma Narodne skupštine 27. juna dali punu podršku politici jedinstvene, jake, patriotske i nezavisne Srbije.

Put Kraljeva i Beograda krenulo je oko 200 Srba iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice i Zubinog Potoka, više od 150 Srba iz Kosovskog Pomoravlja i iz Gračanice i okolnih mesta centralnog Kosova.

Ovi skupovi za njih, kako su rekli pre polaska imaju dodatan značaj, što zbog činjenice da će biti sa svojom braćom iz cele Srbije, a i što će Vidovdan proslaviti zajedno, ali i podržati politiku razvoja Srbije.

“Krenuli smo put Oplenića, a zatim put Beograda da podržimo skup predsednika Aleksandra Vučića jer je on taj koji nas ujedinjuje da budemo jedna velika srpska porodica na Kosovu. Zato smo danas krenuli da podržimo njegovu politiku jer kad je Srbija jaka ima više projekata podrške i finansija za nas Srbe na Kosovu i Metohiji”, kaže za TV Most Miljan Šapić iz Zvečana.

“Budućnost za nas sa KiM je od značaja za naš opstanak, ostanak, zato smo danas krenuli da podržimo politiku razvoja zemlje Srbije, što je Srbija jača tu su i finansije i podrška i projekti više za Srbe na KiM”, rekao je Vukosav Đorđević iz Zubinog Potoka.

“Krenuli smo da podržimo politiku razvoja zemlje”, navodi Stefan Stanković iz Kosovske Mitrovice.

“Budućnost za nas na KiM je od presudnog značaja za naš opstanak”, rekao je Petar Vukojević iz Leposavića.

Srbi sa KiM poslali su poruku mira u kojoj su izrazili želju da predstojeći Vidovdan svima donese zdravlje, radost, slogu i čuvanje vere, i pozvali svu ostalu braću da se vide u zajedništvu i slozi u Beogradu 27. juna, jer kako su istakli ,“Srbija je jedna porodica“.

(TV Most)