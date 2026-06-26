Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs vredan 300 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Prijave su otvorene do 24. jula 2026. godine.

Pokrajinski sekretarijat raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini za 2026. godinu.

Cilj konkursa je unapređenje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje na farmama u Vojvodini, uz poseban akcenat na poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, kao i unapređenje rasnog sastava stočnog fonda.

Za realizaciju konkursa opredeljeno je ukupno 300 miliona dinara, dok maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi tri miliona dinara (oko 25.000 evra).

Podrška je namenjena za:

nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza;

nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja za proizvodnju mesa.

Pravo učešća imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke i složene zadruge, kao i verske zajednice, crkve i manastiri koji su nosioci registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Podnosilac može konkurisati samo jednom prijavom i to za jednu vrstu životinja. Ukoliko podnese dve ili više prijava, sve će biti odbačene.

Konkurs je otvoren do 24. jula 2026. godine.

Fizička lica prijave mogu podneti poštom, lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave ili elektronski putem digitalne platforme AgroSens APV. Preduzetnici, pravna lica, verske zajednice, crkve i manastiri prijave podnose isključivo elektronskim putem preko iste platforme.

Tekst konkursa, pravilnik, obrasci i kompletna prateća dokumentacija dostupni su na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

(Agrosmart)

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