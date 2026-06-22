Veliki šef pripremio je iznenađenje za učesnike "Elite".

Sutra, kao i svakog prethodnog utorka, održaće se žurka na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Odmah po završetku emisije "Ami G šou", na Pink televiziji će se emitovati "Elita" uživo, kada ćemo moći da vidimo kako se zadrugari provode.

Na dobro poznato imanje ovog puta pristižu njih dvoje - pevač Peđa Vujić i pevačica Lidija Graovac, koji će biti zaduženi za dobru atmosferu u kazinu.

Osim njih, tu će biti i DJ Denny, koji će puštati najpopularnije hitove domaće, ali i strane muzike.

Podsetimo, sinoć je u "Eliti" održano još jedno izbacivanje, a bilo je napeto do samog kraja.

Za opstanak u Beloj kući borili su se Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane kako bi im objasnio pravila igrice, a pobedu u njoj odneo je Murat, kojem su nakon toga glasovi duplirani.

Nakon što su se glasovi sabrali, usledio je šok za mnoge takmičare, ali i gledaoce kraj malih ekrana. Darko je saopštio takmičarima odluku publike:

- Murat ostaje na imanju, dok Aleksandra Jakšić zauvek napušta "Elitu" - naveo je on i poručio takmičarki da odmah napusti imanje.

Nakon izbacivanja, Aleksandra Jakšić se uputila u studio gde ju je sačekala voditeljka Dušica Jakovljević, sa kojom je sumirala utiske o svom učešću.

Na pitanje ko po njenom mišljenju ima najveću podršku naroda, Aleksandra je bila potpuno iskrena:

- Aneli, kroz celu sezonu vidimo da ima najveću podršku - priznala je Jakšićeva.

Ipak, na pitanje koga bi ona lično volela da vidi kao pobednika, Aleksandra je bez razmišljanja otkrila svoje simpatije:

- Anđela, definitivno - poručila je sada već bivša učesnica "Elite 9".

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